اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة السبت بتأكيد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن تونس تتطلع إلى عودة الاستقرار إلى ليبيا ، مشدداً على عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي ، مشيراً في الإطار إلى ضرورة تشجيع مختلف الأطراف الليبية على الحوار لتحقيق المصالحة الوطنية وذلك خلال لقاءه برئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري.
وأشارت الصحف إلى مقتل سبعة أشخاص في انفجار سيارة ملغومة في شارع مزدحم بوسط مدينة بنغازي شرق ليبيا ، يأتي ذلك فيما أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري أن قوات الجيش أصبحت على مشارف مدينة درنة .
وتحدثت عن تمكن الجيش الجزائري من الإطاحة بإرهابيين كانا ينشطان ضمن إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل الإفريقي على الحدود مع الجزائر.
وكتبت عن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها ضد الفلسطينيين من خلال هدم عشرات المنازل داخل الأراضي المحتلة عام 48 ومدينة القدس والضفة الغربية المحتلة تحت تبريرات وصفتها الصحف بـ" الواهية " من أبرزها البناء غير المرخص.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بثلاث إطلالات جديدة في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الخميس، بعد غياب فترة عن الأضواء، حيث ارتدت في أولى إطلالاتها، الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا فستانًا أبيض اللون قصير مستوحى من فساتين مارلين مونرو، يتميز بأنه بلا أكمام وبتنورة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بتصفيفة شعر عصرية وزوجًا من الأحذية السوداء مع حقيبة ونظارة بذات اللون. ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إطلالة ثانية للنجمة الشهيرة ببدلة صوف صفراء منقوشة مع حقيبة جلدية سوداء فاخرة وأنيقة، إلى أن ظهرت بإطلالة ثالثة في مساء اليوم ذاته مرتدية فستان أحمر خمري قصير في طريقها لتناول العشاء مع أصدقاءها في مدينة نيويورك، وأكملت إطلالتها مع حقيبة يد سوداء وأحذية وقفازات بنفس اللون، وأخفت عينيها بنظارة شمسية كلاسيكية، ولإضفاء اللمسات البراقة على إطلالتها، ارتدت سوارًا كبيرًا من الألماس وقلادة، بالإضافة إلى زوج
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