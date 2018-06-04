اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة الاثنين بزيارة العمل التي قام بها وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، التي تم خلالها بحث التعاون الوثيق بين البلدين ، في ميادين الأمن و محاربة التهديدات الإرهابية والتطرف.

وتابعت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن قطاع غزة تعرض أمس لسلسلة من الغارات الإسرائيلية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتحدثت عن حادث غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل التونسية الذي أدى إلى مصرع أكثر من 35 شخصا فيما تم إنقاذ نحو 68 آخرين.

وتطرقت الصحف إلى الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والدول الغربية، مبرزة أن فرض رسومات أمريكية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم قد هيمن على اجتماع مجموعة الدول السبع المصنعة في كندا.

وتابعت التحضيرات للقمة بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية المقررة في 12 يونيو الجاري.

واهتمت الصحف بالتطورات السياسية في إسبانيا بعد تعيين رئيس حكومة جديد.