اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة الاثنين بزيارة العمل التي قام بها وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، التي تم خلالها بحث التعاون الوثيق بين البلدين ، في ميادين الأمن و محاربة التهديدات الإرهابية والتطرف.
وتابعت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن قطاع غزة تعرض أمس لسلسلة من الغارات الإسرائيلية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتحدثت عن حادث غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل التونسية الذي أدى إلى مصرع أكثر من 35 شخصا فيما تم إنقاذ نحو 68 آخرين.
وتطرقت الصحف إلى الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والدول الغربية، مبرزة أن فرض رسومات أمريكية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم قد هيمن على اجتماع مجموعة الدول السبع المصنعة في كندا.
وتابعت التحضيرات للقمة بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية المقررة في 12 يونيو الجاري.
واهتمت الصحف بالتطورات السياسية في إسبانيا بعد تعيين رئيس حكومة جديد.
GMT 18:43 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 18:39 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 18:28 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 18:25 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 18:21 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
أبهرت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الحضور بإطلالتها الجذّابة والمثيرة، خلال حضورها حفلة "وانغو تانجو" التي أقامتها شبكة "أي هارت راديو"، السبت، على ملعب بانك أوف كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وارتدت أمبروسيو البالغة من العمر 37 عاما، فستانا قصيرا بأكمام طويلة يتميز بزخارف زرقاء وحمراء وذهبية تكتمل مع بعض الأشكال والأنماط المذهلة، كما تميز بخط عنق على شكل حرف "V". وأكملت عارضة الأزياء الشهيرة إطلالتها بزوج من الأحذية الأنيقة الفضية والأقراط المرصعة بالألماس، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها، كما أضافت المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة. واستعدت أمبروسيو، التي لديها طفلان من زوجها السابق جيمي مازور (أنيا تسعة أعوام، ونوح ستة أعوام)، للظهور أمام الكاميرات منذ اللحظة الأولى لدخولها الحفلة. كانت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت واحدة من العديد من الوجوه الشهيرة التي شوهدت في الحفلة الموسيقية التي أقيمت
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