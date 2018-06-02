اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة السبت بإعلان القوات الأمنية الجزائرية المختصة في مكافحة الإرهاب حالة استنفار قصوى على طول حدودها المشتركة مع تونس وليبيا بعد تلقيها معلومات تفيد بملاحقة الأمن التونسي لمجموعة إرهابية على الحدود المشتركة.
وتابعت في شأن آخر تأكيد الأمم المتحدة تصاعد القتال في مدينة درنة الليبية على مستوى غير مسبوق ، مشيرة إلى تنفيذ قوات الجيش الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر غارات جوية على مناطق تواجد مسلحين.
وتابعت في ذات السياق تأكيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على التزامه الكامل ببنود اتفاق باريس الذي دعا إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل.
وألقت الصحف التونسية الضوء على مستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة ، مشيرة إلى توافد مئات الفلسطينيين نحو مخيمات العودة والمقامة على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ عام 1948 بينما نظمت حيفا مسيرة دعما لغزة ، يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 118 منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي .
وأشارت إلى إعلان المفوضية العليا المستقلة في العراق أن نتائج الإنتخابات مطابقة لصناديق الإقتراع .
GMT 18:14 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت
GMT 18:12 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت
GMT 18:08 2018 السبت ,02 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 21:52 2018 الخميس ,31 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس
GMT 21:47 2018 الخميس ,31 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس
حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
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