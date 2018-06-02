اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة السبت بإعلان القوات الأمنية الجزائرية المختصة في مكافحة الإرهاب حالة استنفار قصوى على طول حدودها المشتركة مع تونس وليبيا بعد تلقيها معلومات تفيد بملاحقة الأمن التونسي لمجموعة إرهابية على الحدود المشتركة.

وتابعت في شأن آخر تأكيد الأمم المتحدة تصاعد القتال في مدينة درنة الليبية على مستوى غير مسبوق ، مشيرة إلى تنفيذ قوات الجيش الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر غارات جوية على مناطق تواجد مسلحين.

وتابعت في ذات السياق تأكيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على التزامه الكامل ببنود اتفاق باريس الذي دعا إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل.

وألقت الصحف التونسية الضوء على مستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة ، مشيرة إلى توافد مئات الفلسطينيين نحو مخيمات العودة والمقامة على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ عام 1948 بينما نظمت حيفا مسيرة دعما لغزة ، يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 118 منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي .

وأشارت إلى إعلان المفوضية العليا المستقلة في العراق أن نتائج الإنتخابات مطابقة لصناديق الإقتراع .