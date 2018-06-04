اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف التونسية الصادرة الاثنين على نبأ غرق مركب للمهاجرين الغير شرعيين أمام سواحل مدينة قرقنة التونسية ، مشيرة إلى انتشال خفر السواحل التونسي لـ48 جثة وإنقاذ 68 اخرين فيما مازال عدداً آخر في عداد المفقودين.

وتحدثت دولياً عن شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة .

وأشارت في الشأن الليبي إلى تمكن الجيش من الدخول إلى أحد أحياء مدينة درنة بعد معارك عنيفة مع عناصر التنظيمات الإرهابية .

وتناولت صحف تونس الوضع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى إصابة 5 أشخاص جراء انفجار سيارة بالقرب من دورية شرطة وسط مدينة تكريت شمال العاصمة بغداد.

وتناقلت تحذير وزارة الداخلية البريطانية من أن البلاد ستواجه تهديداً إرهابياً خطيراً خلال العامين المقبلين على الأقل مع توقعات بإرتفاعه لاحقاً ، مشيرة إلى أن وزير الداخلية ساجد جاويد سيعلن اليوم عن مجموعة من الخطوات الهادفة لتعزيز جهود السلطات الأمنية لمواجهة العنف.