اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف التونسية الصادرة الاثنين على نبأ غرق مركب للمهاجرين الغير شرعيين أمام سواحل مدينة قرقنة التونسية ، مشيرة إلى انتشال خفر السواحل التونسي لـ48 جثة وإنقاذ 68 اخرين فيما مازال عدداً آخر في عداد المفقودين.
وتحدثت دولياً عن شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة .
وأشارت في الشأن الليبي إلى تمكن الجيش من الدخول إلى أحد أحياء مدينة درنة بعد معارك عنيفة مع عناصر التنظيمات الإرهابية .
وتناولت صحف تونس الوضع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى إصابة 5 أشخاص جراء انفجار سيارة بالقرب من دورية شرطة وسط مدينة تكريت شمال العاصمة بغداد.
وتناقلت تحذير وزارة الداخلية البريطانية من أن البلاد ستواجه تهديداً إرهابياً خطيراً خلال العامين المقبلين على الأقل مع توقعات بإرتفاعه لاحقاً ، مشيرة إلى أن وزير الداخلية ساجد جاويد سيعلن اليوم عن مجموعة من الخطوات الهادفة لتعزيز جهود السلطات الأمنية لمواجهة العنف.
GMT 18:43 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 18:39 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 18:30 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 18:28 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 18:21 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
أبهرت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الحضور بإطلالتها الجذّابة والمثيرة، خلال حضورها حفلة "وانغو تانجو" التي أقامتها شبكة "أي هارت راديو"، السبت، على ملعب بانك أوف كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وارتدت أمبروسيو البالغة من العمر 37 عاما، فستانا قصيرا بأكمام طويلة يتميز بزخارف زرقاء وحمراء وذهبية تكتمل مع بعض الأشكال والأنماط المذهلة، كما تميز بخط عنق على شكل حرف "V". وأكملت عارضة الأزياء الشهيرة إطلالتها بزوج من الأحذية الأنيقة الفضية والأقراط المرصعة بالألماس، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها، كما أضافت المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة. واستعدت أمبروسيو، التي لديها طفلان من زوجها السابق جيمي مازور (أنيا تسعة أعوام، ونوح ستة أعوام)، للظهور أمام الكاميرات منذ اللحظة الأولى لدخولها الحفلة. كانت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت واحدة من العديد من الوجوه الشهيرة التي شوهدت في الحفلة الموسيقية التي أقيمت
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