اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء على تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان يدعم تمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل من دون اي تعديل في مهامها أو خفض في موازنتها.

كما وواكبت إنتهاء عملية إقتراع اللبنانيين المغتربين ونقلت عن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل إعلانه ان المحصلة لنسب المقترعين في الخارج هي استراليا 58% اوروبا 59.5% افريقيا 68% اميركا اللاتينية 45% اميركا قد تصل الى 55% والدول العربية حوالى 69%.

وفي ما يتعلق بالأزمة السورية أنبأت عن وقوع زلزال بدرجة 2,5 على مقياس ريختر في منطقة حماة عقب الضربات الصاروخية التي استهدفت مخازن أسلحة وقواعد عسكرية للنظام السوري والميليشيات الإيرانية الإرهابية الموالية له في ريفي حماة وحلب بحسب ما أفاد به مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وتابعت الصحف التطورات الميدانية التي تشهدها الأراضي اليمنية فأخبرت عن تمكن غارة جوية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من قتل قائد عسكري كبير في ميليشيات الحوثي الإنقلابية في ضربة عسكرية قوية للمتمردين تأتي بعد سلسلة هزائم على الأرض وخسائر في صفوف الميليشيا على أعلى المستويات.

وتطرقت الى القرار التي إتخذه الكنيست الاسرائيلي في مصادقة على مشروع حكومي يخول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إفيغدور ليبرمان باتخاذ قرار بمفردهما بشن الحرب من دون الرجوع الى الحكومة والكنيست وذلك عقب تأكيد نتنياهو إمتلاك إسرائيل أدلة قاطعة على قيام النظام الايراني بتطوير برنامج سري للاستحواذ على السلاح النووي.