اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء على تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان يدعم تمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل من دون اي تعديل في مهامها أو خفض في موازنتها.
كما وواكبت إنتهاء عملية إقتراع اللبنانيين المغتربين ونقلت عن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل إعلانه ان المحصلة لنسب المقترعين في الخارج هي استراليا 58% اوروبا 59.5% افريقيا 68% اميركا اللاتينية 45% اميركا قد تصل الى 55% والدول العربية حوالى 69%.
وفي ما يتعلق بالأزمة السورية أنبأت عن وقوع زلزال بدرجة 2,5 على مقياس ريختر في منطقة حماة عقب الضربات الصاروخية التي استهدفت مخازن أسلحة وقواعد عسكرية للنظام السوري والميليشيات الإيرانية الإرهابية الموالية له في ريفي حماة وحلب بحسب ما أفاد به مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
وتابعت الصحف التطورات الميدانية التي تشهدها الأراضي اليمنية فأخبرت عن تمكن غارة جوية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من قتل قائد عسكري كبير في ميليشيات الحوثي الإنقلابية في ضربة عسكرية قوية للمتمردين تأتي بعد سلسلة هزائم على الأرض وخسائر في صفوف الميليشيا على أعلى المستويات.
وتطرقت الى القرار التي إتخذه الكنيست الاسرائيلي في مصادقة على مشروع حكومي يخول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إفيغدور ليبرمان باتخاذ قرار بمفردهما بشن الحرب من دون الرجوع الى الحكومة والكنيست وذلك عقب تأكيد نتنياهو إمتلاك إسرائيل أدلة قاطعة على قيام النظام الايراني بتطوير برنامج سري للاستحواذ على السلاح النووي.
GMT 18:36 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء
GMT 18:22 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 20:59 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 20:51 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 20:47 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
أرسل تعليقك