اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء تصريحات رئيس مجلس النواب عقيله صالح الداعية لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري للوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي في الوقت القريب .
وتابعت الوضع الأمني في مدينة درنة، موضحة ان الجماعات المسلحة الإرهابية في المدينة بدأت في تغيير مواقعها وتمركزها في حالة من الهلع والذعر بعد قيام قائد الجيش خليفه حفتر بزيارة غرفة العمليات العسكرية في درنه.
ورصدت الصحف رودود الفعل المتباينة في الشارع الليبي حيال دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام .
وتطرقت الصحف الى بيان المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، التي ضمت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وتشديدها على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري ،معربة عن الأمل في أن يساعد إجراء انتخابات على عودة الاستقرار إلى ليبيا .
وواصلت إهتمامها بالأوضاع الاقليمية ، موضحة تصاعد الخلافات بين الفلسطينين بالداخل فى ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ، وبينت التوتر السياسي قبيل اجراء الانتخابات العراقية وأثره على الاستقرار، وبينت التقدم الذي يحرزه الجيش الشرعي اليمني بمساندة التحالف العربي على ميليشيات الحوثين الإنقلابية .
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تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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