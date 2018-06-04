اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الاثنين المباحثات بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتأكيد الجانبين على متانة العلاقات بين البلدين، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.
وسلطت الصحف الضوء على تفاهمات واتصالات روسية أمريكية حول الجنوب السوري، محورها، تفكيك قاعدة التنف العسكرية الأميركية على الحدود السورية العراقية، مقابل تراجع القوات الإيرانية وحزب الله لمسافة 25 كيلو متراً عن الحدود بجنوب سوريا.
واهتمت باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركته في مسيرات العودة الجمعة، في وقت قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في قطاع غزة، رداً على صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل.
وتابعت صحف الإثنين تحذير وزارة الصحة في غزة من النقص الحاد في مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات بقطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.
واهتمت بعزم حلف الناتو إنشاء قوة تدخل احتياطية قوامها 30 ألف جندي ، تضاف إلى الوحدات الحالية لقوات الرد السريع التابعة للحلف.
GMT 18:43 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 18:39 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 18:30 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 18:28 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 18:25 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
أبهرت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الحضور بإطلالتها الجذّابة والمثيرة، خلال حضورها حفلة "وانغو تانجو" التي أقامتها شبكة "أي هارت راديو"، السبت، على ملعب بانك أوف كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وارتدت أمبروسيو البالغة من العمر 37 عاما، فستانا قصيرا بأكمام طويلة يتميز بزخارف زرقاء وحمراء وذهبية تكتمل مع بعض الأشكال والأنماط المذهلة، كما تميز بخط عنق على شكل حرف "V". وأكملت عارضة الأزياء الشهيرة إطلالتها بزوج من الأحذية الأنيقة الفضية والأقراط المرصعة بالألماس، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها، كما أضافت المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة. واستعدت أمبروسيو، التي لديها طفلان من زوجها السابق جيمي مازور (أنيا تسعة أعوام، ونوح ستة أعوام)، للظهور أمام الكاميرات منذ اللحظة الأولى لدخولها الحفلة. كانت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت واحدة من العديد من الوجوه الشهيرة التي شوهدت في الحفلة الموسيقية التي أقيمت
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