اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الاثنين المباحثات بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتأكيد الجانبين على متانة العلاقات بين البلدين، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.

وسلطت الصحف الضوء على تفاهمات واتصالات روسية أمريكية حول الجنوب السوري، محورها، تفكيك قاعدة التنف العسكرية الأميركية على الحدود السورية العراقية، مقابل تراجع القوات الإيرانية وحزب الله لمسافة 25 كيلو متراً عن الحدود بجنوب سوريا.

واهتمت باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركته في مسيرات العودة الجمعة، في وقت قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في قطاع غزة، رداً على صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل.

وتابعت صحف الإثنين تحذير وزارة الصحة في غزة من النقص الحاد في مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات بقطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.

واهتمت بعزم حلف الناتو إنشاء قوة تدخل احتياطية قوامها 30 ألف جندي ، تضاف إلى الوحدات الحالية لقوات الرد السريع التابعة للحلف.