اهتمامات الصحف السعودية الصادرة السبت

أبرز عناوين الصحف الصادرة السبت :

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جورجيا بذكرى الاستقلال

ولي العهد يلتقي رئيس «الفيفا» ويتـلـقـى اتـصـالاً من بـومـبـيـو

خالد بن سلمان: فلسطين قضية مركزية في سياسة المملكة الخارجية

خـطـة شـاملـة لإنـقـاذ سقطـرى

فيصل بن مشعل يتقدم المصلين على رئيس مجلس بلدي القصيم

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الخبراني والغزواني

الخارجية تقيم حفل إفطار للسفراء ومندوبي المنظمات الدولية

المرور يصر على اختبار حاملات الرخص الأجنبية

تنظيمات الحرم تنهي عشوائية الصلاة والطواف وتقبيل الحجر

تقدم نوعي لقوات الشرعية اليمنية على عدة جبهات

الحكومة الجديدة.. عراقية لا سنية ولا شيعية

ليلة رمضانية دامية في بنغازي

سياسيون لبنانيون: يد الخير السعودية توحّد لبنان