اهتمامات الصحف السعودية الصادرة السبت

أبرز عناوين الصحف الصادرة السبت :
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جورجيا بذكرى الاستقلال
ولي العهد يلتقي رئيس «الفيفا» ويتـلـقـى اتـصـالاً من بـومـبـيـو
خالد بن سلمان: فلسطين قضية مركزية في سياسة المملكة الخارجية
خـطـة شـاملـة لإنـقـاذ سقطـرى
فيصل بن مشعل يتقدم المصلين على رئيس مجلس بلدي القصيم
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الخبراني والغزواني
الخارجية تقيم حفل إفطار للسفراء ومندوبي المنظمات الدولية
المرور يصر على اختبار حاملات الرخص الأجنبية
تنظيمات الحرم تنهي عشوائية الصلاة والطواف وتقبيل الحجر
تقدم نوعي لقوات الشرعية اليمنية على عدة جبهات
الحكومة الجديدة.. عراقية لا سنية ولا شيعية
ليلة رمضانية دامية في بنغازي
سياسيون لبنانيون: يد الخير السعودية توحّد لبنان
GMT 18:57 2018 السبت ,26 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت
GMT 18:54 2018 السبت ,26 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 18:53 2018 السبت ,26 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 18:49 2018 السبت ,26 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
GMT 18:34 2018 السبت ,26 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بثلاث إطلالات جديدة في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الخميس، بعد غياب فترة عن الأضواء، حيث ارتدت في أولى إطلالاتها، الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا فستانًا أبيض اللون قصير مستوحى من فساتين مارلين مونرو، يتميز بأنه بلا أكمام وبتنورة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بتصفيفة شعر عصرية وزوجًا من الأحذية السوداء مع حقيبة ونظارة بذات اللون. ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إطلالة ثانية للنجمة الشهيرة ببدلة صوف صفراء منقوشة مع حقيبة جلدية سوداء فاخرة وأنيقة، إلى أن ظهرت بإطلالة ثالثة في مساء اليوم ذاته مرتدية فستان أحمر خمري قصير في طريقها لتناول العشاء مع أصدقاءها في مدينة نيويورك، وأكملت إطلالتها مع حقيبة يد سوداء وأحذية وقفازات بنفس اللون، وأخفت عينيها بنظارة شمسية كلاسيكية، ولإضفاء اللمسات البراقة على إطلالتها، ارتدت سوارًا كبيرًا من الألماس وقلادة، بالإضافة إلى زوج
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