اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

واصلت الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين رصدها لحراك الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري، باتجاه تشكيل الحكومة ،الذي يستأنفه اليوم عقب عودته إلى البلاد.

وتناقلت الأنباء المتعلقة بالمستجدات السياسية والميدانية في سوريا، مبرزة الاتصالات الجارية، بهدف التوصل إلى اتفاقات بشأن نزع فتيل التوتر في منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا.

كما لفتت الصحف الانتباه إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في الأرواح والعتاد، منذ انطلاق عملية تحرير مدينة الحديدة في الثلث الأخير من الشهر الماضي.

وأشارت إلى متابعة القادة السياسيين العراقيين لقاءاتهم، للبحث في سبل حلّ تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة .

وأخبرت عن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، وطالت سبعة فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة .

وأوردت الصحف، إعلان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، عن سيطرة الجيش على مساحة 480 كيلومتراً من مدينة درنة .

وتابعت التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية التي ستجري في باكستان في 25 يوليو المقبل .