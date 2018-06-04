اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

واصلت الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين رصدها لحراك الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري، باتجاه تشكيل الحكومة ،الذي يستأنفه اليوم عقب عودته إلى البلاد.
وتناقلت الأنباء المتعلقة بالمستجدات السياسية والميدانية في سوريا، مبرزة الاتصالات الجارية، بهدف التوصل إلى اتفاقات بشأن نزع فتيل التوتر في منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا.
كما لفتت الصحف الانتباه إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في الأرواح والعتاد، منذ انطلاق عملية تحرير مدينة الحديدة في الثلث الأخير من الشهر الماضي.
وأشارت إلى متابعة القادة السياسيين العراقيين لقاءاتهم، للبحث في سبل حلّ تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة .
وأخبرت عن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، وطالت سبعة فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة .
وأوردت الصحف، إعلان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، عن سيطرة الجيش على مساحة 480 كيلومتراً من مدينة درنة .
وتابعت التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية التي ستجري في باكستان في 25 يوليو المقبل .
GMT 18:43 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 18:39 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 18:30 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 18:28 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 18:25 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
أبهرت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الحضور بإطلالتها الجذّابة والمثيرة، خلال حضورها حفلة "وانغو تانجو" التي أقامتها شبكة "أي هارت راديو"، السبت، على ملعب بانك أوف كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وارتدت أمبروسيو البالغة من العمر 37 عاما، فستانا قصيرا بأكمام طويلة يتميز بزخارف زرقاء وحمراء وذهبية تكتمل مع بعض الأشكال والأنماط المذهلة، كما تميز بخط عنق على شكل حرف "V". وأكملت عارضة الأزياء الشهيرة إطلالتها بزوج من الأحذية الأنيقة الفضية والأقراط المرصعة بالألماس، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها، كما أضافت المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة. واستعدت أمبروسيو، التي لديها طفلان من زوجها السابق جيمي مازور (أنيا تسعة أعوام، ونوح ستة أعوام)، للظهور أمام الكاميرات منذ اللحظة الأولى لدخولها الحفلة. كانت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت واحدة من العديد من الوجوه الشهيرة التي شوهدت في الحفلة الموسيقية التي أقيمت
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