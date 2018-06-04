اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الاثنين إقرار وزير المعادن السوداني محمد أحمد علي أمس، بوجود تحديات كبيرة تواجه قطاع التعدين في البلاد خاصة الذهب، وأبرزها التهريب.

ولفتت الصحف الانتباه إلى استهداف مقاتلات ومدفعية قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مناطق التحيتا والبرح والمدمن وشرق المشرعي وشمال حيس أسفرت عن تدمير تعزيزاتها وآلياتها العسكرية ومصرع العشرات في صفوفها.

وقالت إن حصيلة الجرحى منذ بدء مسيرات العودة في 30 من شهر مارس في قطاع غزة، وصلت إلى 13 ألف جريح.

وتطرقت إلى غرق 46 شخصاً في سفينة مكتظة بالمهاجرين قبالة سواحل تونس.

وسلطت الضوء على تصريح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أمس، الذي أكد أن كوريا الشمالية لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات قبل أن تتخذ خطوات لارجعة فيها في اتجاه نزع أسلحتها النووية.