اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الاثنين إقرار وزير المعادن السوداني محمد أحمد علي أمس، بوجود تحديات كبيرة تواجه قطاع التعدين في البلاد خاصة الذهب، وأبرزها التهريب.
ولفتت الصحف الانتباه إلى استهداف مقاتلات ومدفعية قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مناطق التحيتا والبرح والمدمن وشرق المشرعي وشمال حيس أسفرت عن تدمير تعزيزاتها وآلياتها العسكرية ومصرع العشرات في صفوفها.
وقالت إن حصيلة الجرحى منذ بدء مسيرات العودة في 30 من شهر مارس في قطاع غزة، وصلت إلى 13 ألف جريح.
وتطرقت إلى غرق 46 شخصاً في سفينة مكتظة بالمهاجرين قبالة سواحل تونس.
وسلطت الضوء على تصريح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أمس، الذي أكد أن كوريا الشمالية لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات قبل أن تتخذ خطوات لارجعة فيها في اتجاه نزع أسلحتها النووية.
GMT 18:43 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 18:39 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 18:30 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 18:28 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 18:25 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
أبهرت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الحضور بإطلالتها الجذّابة والمثيرة، خلال حضورها حفلة "وانغو تانجو" التي أقامتها شبكة "أي هارت راديو"، السبت، على ملعب بانك أوف كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وارتدت أمبروسيو البالغة من العمر 37 عاما، فستانا قصيرا بأكمام طويلة يتميز بزخارف زرقاء وحمراء وذهبية تكتمل مع بعض الأشكال والأنماط المذهلة، كما تميز بخط عنق على شكل حرف "V". وأكملت عارضة الأزياء الشهيرة إطلالتها بزوج من الأحذية الأنيقة الفضية والأقراط المرصعة بالألماس، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها، كما أضافت المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة. واستعدت أمبروسيو، التي لديها طفلان من زوجها السابق جيمي مازور (أنيا تسعة أعوام، ونوح ستة أعوام)، للظهور أمام الكاميرات منذ اللحظة الأولى لدخولها الحفلة. كانت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت واحدة من العديد من الوجوه الشهيرة التي شوهدت في الحفلة الموسيقية التي أقيمت
أرسل تعليقك