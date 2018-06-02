اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة السبت الأمر الملكي الذي أصدره العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بوقف قراري رفع أسعار المحروقات، وزيادة أسعار الكهرباء.
وأشارت الصحف إلى استشهاد مسعفة فلسطينية وإصابه نحو مائة شخص في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي،في الجمعة العاشرة من مسيرات العودة.
واهتمت بفشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار كويتي يطالب بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو خلال التصويت ضد مشروع القرار الكويتي.
وتابعت تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعقد القمة مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون، في 12 يونيو في سنغافورة بعد محادثات غير مسبوقة استمرت أكثر من ساعة في البيت الأبيض مع موفد رفيع المستوى من بيونغ يانغ.
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حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
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