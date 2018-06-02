اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة السبت الأمر الملكي الذي أصدره العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بوقف قراري رفع أسعار المحروقات، وزيادة أسعار الكهرباء.

وأشارت الصحف إلى استشهاد مسعفة فلسطينية وإصابه نحو مائة شخص في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي،في الجمعة العاشرة من مسيرات العودة.

واهتمت بفشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار كويتي يطالب بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو خلال التصويت ضد مشروع القرار الكويتي.

وتابعت تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعقد القمة مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون، في 12 يونيو في سنغافورة بعد محادثات غير مسبوقة استمرت أكثر من ساعة في البيت الأبيض مع موفد رفيع المستوى من بيونغ يانغ.