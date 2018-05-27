توفيت منذ قليل، الإعلامية سميحة أبو زيد، بعد إصابتها بمرض خطير، استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات، ونشر زملاؤها عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا يطالبون فيه بالدعاء لها.
يذكر أن سميحة أبو زيد، إعلامية في قطاع التليفزيون المصري، وتقدم برنامج "صوت مصر"، وبرنامج "أيامنا الحلوة" الذي يعتمد على المكتبة التراثية لماسبيرو.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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