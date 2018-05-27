توفيت منذ قليل، الإعلامية سميحة أبو زيد، بعد إصابتها بمرض خطير، استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات، ونشر زملاؤها عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا يطالبون فيه بالدعاء لها.

يذكر أن سميحة أبو زيد، إعلامية في قطاع التليفزيون المصري، وتقدم برنامج "صوت مصر"، وبرنامج "أيامنا الحلوة" الذي يعتمد على المكتبة التراثية لماسبيرو.