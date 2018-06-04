اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

سلطت الصحف المصرية الصادرة الاثنين الضوء على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح قوش، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية واستهدفت 15 موقعًا جنوب قطاع غزة، إلى جانب حملة الاعتقالات في الضفة الغربية.

ونشرت في الإطار ذاته، إدانة قطاع فلسطين بالجامعة العربية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وآلة القمع الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة.

وعرجت صحف الإثنين على الوضع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى إصابة 5 أشخاص جراء انفجار سيارة بالقرب من دورية شرطة وسط مدينة تكريت شمال العاصمة بغداد.

وتناقلت إعلان الجيش الليبي تدمير مخازن للأسلحة تابعة لـ"مجلس شورى مجاهدي درنه" شمال شرق البلاد، وتمكن قوات الجيش من دخول أحد الأحياء الغربية للمدينة بعد اشتباكات مع عناصر التنظيمات الإرهابية.

وتحدثت صحف مصر، عن الانهيارات الكبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بالتزامن مع التقدم الميداني المتسارع للمقاومة اليمنية باتجاه مطار الحديدة ومينائها الاستراتيجي.