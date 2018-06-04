اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

سلطت الصحف المصرية الصادرة الاثنين الضوء على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح قوش، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية واستهدفت 15 موقعًا جنوب قطاع غزة، إلى جانب حملة الاعتقالات في الضفة الغربية.
ونشرت في الإطار ذاته، إدانة قطاع فلسطين بالجامعة العربية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وآلة القمع الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة.
وعرجت صحف الإثنين على الوضع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى إصابة 5 أشخاص جراء انفجار سيارة بالقرب من دورية شرطة وسط مدينة تكريت شمال العاصمة بغداد.
وتناقلت إعلان الجيش الليبي تدمير مخازن للأسلحة تابعة لـ"مجلس شورى مجاهدي درنه" شمال شرق البلاد، وتمكن قوات الجيش من دخول أحد الأحياء الغربية للمدينة بعد اشتباكات مع عناصر التنظيمات الإرهابية.
وتحدثت صحف مصر، عن الانهيارات الكبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بالتزامن مع التقدم الميداني المتسارع للمقاومة اليمنية باتجاه مطار الحديدة ومينائها الاستراتيجي.
GMT 18:43 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 18:39 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 18:30 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 18:28 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 18:25 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
أبهرت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الحضور بإطلالتها الجذّابة والمثيرة، خلال حضورها حفلة "وانغو تانجو" التي أقامتها شبكة "أي هارت راديو"، السبت، على ملعب بانك أوف كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وارتدت أمبروسيو البالغة من العمر 37 عاما، فستانا قصيرا بأكمام طويلة يتميز بزخارف زرقاء وحمراء وذهبية تكتمل مع بعض الأشكال والأنماط المذهلة، كما تميز بخط عنق على شكل حرف "V". وأكملت عارضة الأزياء الشهيرة إطلالتها بزوج من الأحذية الأنيقة الفضية والأقراط المرصعة بالألماس، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها، كما أضافت المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة. واستعدت أمبروسيو، التي لديها طفلان من زوجها السابق جيمي مازور (أنيا تسعة أعوام، ونوح ستة أعوام)، للظهور أمام الكاميرات منذ اللحظة الأولى لدخولها الحفلة. كانت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت واحدة من العديد من الوجوه الشهيرة التي شوهدت في الحفلة الموسيقية التي أقيمت
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