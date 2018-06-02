اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

ركزت صحف العراق الصادرة السبت اهتمامها مجددا على تداعيات الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في 12 مايو الماضي ,منوهة بالتجاذبات الحاصلة بين الكتل السياسية بشأن نتائجها ,وموقف المحكمة الاتحادية المتوقع من قرار البرلمان الأخير حول إعادة العد والفرز يدويا وإلغاء نتائج الخارج والنازحين.
وتطرقت الصحف إلى تحذيرات عدد من الكتل السياسية من مغبة عدم التعاطي مع الطعون التي تقدمت بها بخصوص ملابسات الانتخابات, معربة عن الثقة بقدرة القضاء العراقي / المحكمة الاتحادية / في الحفاظ على نزاهة الانتخابات.
وتناولت صحف اليوم المناقشات الجارية في مجلس النواب حاليًا تمهيداً للتصويت على قانون تعديل قانون الانتخابات المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الحالي.
وعرجت على الشأن الأمني العراقي ،مشيرة إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة في بغداد "يونامي" بشأن عدد الضحايا الذين سقطوا في العراق نتيجة أعمال الإرهاب والعنف والصراع المسلح خلال الشهر الماضي .
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حضرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حفل توقيع كتاب "A Decade Behind the Scenes" في عرض فيكتوريا سيكريت للمصور راسيل جيمس في نيويورك يوم الخميس، حيث تألقت البالغة من العمر 23 عامًا، بإطلالة مميزة وعصرية جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، مرتدية فستان حريري باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء فيفيان ويستوود، أظهر جمالها وأنوثتها بشكل لافت. وتميز فستان حديد بحزام على الخصر باللون الأبيض تناسب مع ربطة العنق الحريرية من ذات اللون، وقد نسقت إطلالتها مع حذاء عصري من المخمل ذو كعب عال، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على ظهرها، وأكملت إطلالتها بخواتم في أصابعها من الألماس، وتزينت بمكياج بسيط يكشف عن جمالها. ونشرت جيجي حديد بعض الصور من الحدث على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت العديد من الصور على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40 مليونًا
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