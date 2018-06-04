اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين أنباء الهجمات التي تعرضت لها قوات الجيش الباكستاني من داخل أفغانستان.

وسلطت الضوء على الاستعدادات الجارية في باكستان لخوض الانتخابات العامة المقرر عقدها في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

وأخبرت عن بدء لجنة الانتخابات الباكستانية عملية تسلم أوراق المرشحين للانتخابات العامة.

وتناقلت أنباء حادث سقوط حافلة ركاب في وادي بشمال باكستان مما أدى إلى مقتل 14شخصاً وإصابة آخرين.

وأنبأت عن تردي الوضع الأمني في أفغانستان بسبب المعارك الدموية الجارية بين حركة طالبان والقوات الحكومية.

وتطرقت إلى قلق باكستان وباقي دول المنطقة من تنامي نفوذ تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان بشكل يهدد الأمن الإقليمي.

وأشارت إلى عزم باكستان على تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك رغم التحديات الإقليمية.

وتناقلت أنباء إجراء الهند تجربة على صاروخ باليستي بعيد المدى قادر على حمل رؤوس نووية.

وعرجت إلى التوتر المسيطر على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بسبب الخلافات حول أمن البحر الصيني.

وتابعت صحف باكستان الجدل الجاري بين الأمم المتحدة وحكومة ميانمار حول وضع المسلمين الروهينغا الذين نزحوا إلى بنغلادش المجاورة هرباً من عمليات التطهير العرقي التي نفذتها قوات الجيش الميانماري ضدهم.