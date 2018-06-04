اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الليبية الصادرة الاثنين نبأ الزيارة الرسمية التي قام بها قيام رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج للمملكة العربية السعودية لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وإمكانية مساهمة المملكة في حث جميع الأطراف من أجل تنفيذ إتفاق باريس .
وركزت على اتفاق الصلح الموقع بين رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، الذي نص على ضرورة التنسيق بين المدينتين وعدم إيواء المطلوبين للعدالة والمنتمين لجماعات إرهابية أو متطرفة، والتعاون بين الطرفين في البحث عن المفقودين والإرشاد إلى مقابرهم، والعودة الامنة لآهال تاورغاء.
ورصدت الترحيب الواسع من قبل منظمات المجتمع المدنى والبلديات واعضاء البرلمان ومجلس الأعلى للدولة باتفاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء ، معتبرين أن هذا الاتفاق الذي أعاد لليبيين الأمل في المصالحة الوطنية ، والبناء المؤسساتي.
وواصلت الإهتمام بالأوضاع العسكرية والأمنية ، موضحة إستهداف سلاح الجو الليبيى لتجمعات العصابات المتحصنة في منطقة أم الأرانب بجوار العمارات الصينية جنوب مدينة سبها .
ونقلت الصحف مطالبة المفوضية العليا للانتخابات الليبية، السلطات المحلية بالبدء في التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية لتصبح جاهزة بحلول موعدها الذي حددته أطراف النزاع الليبي خلال لقاء باريس الثلاثاء الماضي في شهر ديسمبر المقبل، موضحة أن نجاح الانتخابات في ليبيا مرهون بالارادة السياسية.
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أبهرت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، الحضور بإطلالتها الجذّابة والمثيرة، خلال حضورها حفلة "وانغو تانجو" التي أقامتها شبكة "أي هارت راديو"، السبت، على ملعب بانك أوف كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وارتدت أمبروسيو البالغة من العمر 37 عاما، فستانا قصيرا بأكمام طويلة يتميز بزخارف زرقاء وحمراء وذهبية تكتمل مع بعض الأشكال والأنماط المذهلة، كما تميز بخط عنق على شكل حرف "V". وأكملت عارضة الأزياء الشهيرة إطلالتها بزوج من الأحذية الأنيقة الفضية والأقراط المرصعة بالألماس، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها، كما أضافت المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة. واستعدت أمبروسيو، التي لديها طفلان من زوجها السابق جيمي مازور (أنيا تسعة أعوام، ونوح ستة أعوام)، للظهور أمام الكاميرات منذ اللحظة الأولى لدخولها الحفلة. كانت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت واحدة من العديد من الوجوه الشهيرة التي شوهدت في الحفلة الموسيقية التي أقيمت
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