اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

ركزت الصحف الليبية الصادرة السبت على التباين الحاصل بين الأطراف المشاركة في اجتماع باريس، موضحة تمسك كل من رئيس مجلس النواب عقيله صالح ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بمخرجات باريس وضرورة العمل على تنفيذها، فيما تراجع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بإعلانه بعدم الاعتراف بقائد الجيش خليفة حفتر.

وأشارت إلى قيام وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، بتوقيع اتفاق رباعي بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد لتعزيز التعاون لضبط الحدود المشتركة، مؤكدًا على أن الاتفاقية تعد إثراء للعلاقات المميزة بين الدول الأربع.

وبينت مناشدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع أطراف النزاع في مدينة درنة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

وكشفت تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري أن قوات الجيش الليبي سيطرت على 480 كم من مدينة درنة خلال شهر مايو الماضي، موضحًا أن الألغام والمفخخات التي زرعتها الجماعات الإرهابية في المدينة هي أبرز ما يعرقل عمليات استعادة المدينة.

وتطرقت إلى تأكيد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا السفيرة ستيفاني وليامز، على عمق ومتانة الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا، موضحة أن الولايات المتحدة زادت من

المساعدات الثنائية لليبيا لتحسين أمن المطارات وأمن الحدود والشرطة وإدارة السجون وبناء القدرات الليبية في مجال إزالة الألغام وأنها قدمت منذ عام 2011 م نحو 635 مليون دولار لدعم ليبيا.

وعرجت صحف ليبيا على تشديد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية التوصل لتسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تقوم على إنشاء دولة مستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.