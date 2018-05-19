اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة السبت تصويت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جلسته الطارئة التي عقدت أمس الجمعة، على مشروع قرار يدين الجرائم الإسرائيلية ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة لاثبات الحقائق والظروف، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة القانونية.
وسلطت الضوء على لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ، رئيس جمهورية بنما خوان كارلوس فاريلا، والوفد المرافق له.
وأشارت الصحف إلى مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الدول العربية والإسلامية، بتبني موقف واضح حيال خطط الإدارة الأميركية الحالية، بشأن القدس، ودعم صمود المواطنين المقدسيين من أجل تثبيتهم على أرضهم.
وتحدثت عن ترحيب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بمرور قرار تشكيل لجنة تقصي حقائق إلى فلسطين المحتلة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإصابة 56 مواطناً فلسطينيا بينهم صحفيان ومسعف مساء الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي هاجمت المشاركين في مسيرة "الوفاء للشهداء والجرحى" على السياج الحدودي شرق قطاع غزة.
وأوردت انطلاق أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول التركية، مساء أمس الجمعة، لمناقشة وبحث التطورات الأخيرة التي تشهدها فلسطين، وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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