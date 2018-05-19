اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة السبت أنباء مقتل ستة باكستانيين وإصابة أكثر من عشرين بنيران أطلقتها القوات الهندية على قرى باكستانية عبر الحدود المشتركة بين البلدين.
واهتمت بإحياء باكستان أمس يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني لاستنكار المجازر التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.
وأشارت إلى حضور رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة اسطنبول التركية، التي طالبت بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
وأخبرت عن اتفاق باكستان والصين على مواصلة التعاون الثنائي في مختلف المجالات ودعم الأمن الإقليمي.
وعرجت على الجهود التي تبذلها باكستان للقضاء على الإرهاب في المنطقة ودعم جهود المصالحة الوطنية في أفغانستان.
أفغانياً تابعت صحف باكستان تطورات المعارك الميدانية الجارية بين القوات الحكومية الأفغانية وحركة طالبان للسيطرة على إقليم فرح.
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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