اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة السبت تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير، أن لقاء قادة الأمة الإسلامية في القمة الطارئة جاء تأكيدا لوقوفهم مع الشعب الفلسطيني وقيادته في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وتجديدا للعهد والتضامن معه وحقه في تقرير مصيره.
وسلطت الضوء على مواصلة الجيش الاسرائيلي قمع المتظاهرين السلميين الذين يخرجون في الجمعة الثامنة لمسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة.
وركزت على تمكن الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف العربي لدعم الشرعية من تحرير سلسلة جبال وقرية الفرع في محافظة صعدة.
وتطرقت إلى شن طائرات التحالف الدولي أمس، ضربات جوية استهدفت عدداً من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مرتفعات قرة جوخ المطلة على قضاء مخمور جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق .
وعرجت على مواصلة الجيش الليبي إرسال تعزيزات إلى مدينة درنة استعداداً لتحريرها من الإرهاب .
GMT 17:33 2018 السبت ,19 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 16:41 2018 السبت ,19 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 16:37 2018 السبت ,19 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 16:21 2018 السبت ,19 أيار / مايوعناوين بعض الصحف السعودية الصادرة السبت
GMT 16:16 2018 السبت ,19 أيار / مايوإهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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