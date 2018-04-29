اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف البريطانية الأحد بالدعوات التي وجهها المسؤولين الأمريكيين لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها للأسلحة الباليستية، وذلك في مستهل جولة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للشرق الأوسط .
و كشفت الصحف عن أن النظام السوري كان يتلقى شحنات الأسلحة الكيماوية من كوريا الشمالية عبر شركات وساطة في أوروبا.
ونقلت بعض الإدعاءات التي أفادت عن وجود محاولات روسية للتدخل في الانتخابات العامة الماضية في بريطانيا .
وتابعت الصحف الضغوط السياسية التي تتعرض لها وزيرة الداخلية البريطانية بدعوى دعمها لخطة تدعو لتخفيف القيود على الحدود البريطانية بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي .
وأنبأت عن توقع مراقبين باحتمال تراجع قيمة الجنيه الإسترليني نتيجة الجمود المتوقع في الاقتصاد البريطاني.
وتطرقت الصحف الى خبر عزم كوريا الشمالية اغلاق موقع تجاربها النووية في مايو المقبل بحضور خبراء أجانب من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للتحقق من ذلك .
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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