اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف البريطانية الأحد بالدعوات التي وجهها المسؤولين الأمريكيين لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها للأسلحة الباليستية، وذلك في مستهل جولة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للشرق الأوسط .

و كشفت الصحف عن أن النظام السوري كان يتلقى شحنات الأسلحة الكيماوية من كوريا الشمالية عبر شركات وساطة في أوروبا.

ونقلت بعض الإدعاءات التي أفادت عن وجود محاولات روسية للتدخل في الانتخابات العامة الماضية في بريطانيا .

وتابعت الصحف الضغوط السياسية التي تتعرض لها وزيرة الداخلية البريطانية بدعوى دعمها لخطة تدعو لتخفيف القيود على الحدود البريطانية بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي .

وأنبأت عن توقع مراقبين باحتمال تراجع قيمة الجنيه الإسترليني نتيجة الجمود المتوقع في الاقتصاد البريطاني.

وتطرقت الصحف الى خبر عزم كوريا الشمالية اغلاق موقع تجاربها النووية في مايو المقبل بحضور خبراء أجانب من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للتحقق من ذلك .