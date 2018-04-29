اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف التونسية الصادرة الأحد بوصول وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة في مستهل جولة تقوده الى محطات أخرى في الشرق الأوسط .

وأنبأت على الساحة التونسية ببدء الأمنيون والعسكريون في تونس بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد وذلك قبل أسبوع من فتح مكاتب الإقتراع أمام المدنيين يوم السادس من شهر مايو القادم.

وتابعت صحف الأحد في الشأن الليبي اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا غدا بالعاصمة المصرية القاهرة لبحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي , إلى جانب استعراض التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية في ليبيا .

ونقلت في السياق ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمصالحة والاتفاقية الموقعة بين مدينتي مصراتة والزنتان بعد أربع سنوات من الخلاف , وكذلك نبأ دعم أمريكي لجهود التوافق بين المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بهدف إنهاء الصراع القائم منذ سنوات .

في شأن آخر أشارت الصحف إلى المعارك العنيفة التي تجري في عدة أحياء جنوبي مدينة دمشق لليوم العاشر على التوالي وذلك بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي كثيف على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحيي الحجر الاسود والقدم المجاورين للعاصمة دمشق .

ونشرت صحف تونس مجموعة أخرى من التقارير بينها استهداف قاربين فلسطينيين كانا قد تم تجهيزهما لاستقبال سفن كسر الحصار عن قطاع غزة بصاروخين اسرائيليين , واعلان الجيش اليمني اطلاق عملية عسكرية لملاحقة مسلحي تنظيم القاعدة في المناطق الشمالية بمحافظة حضر موت شرقي البلاد , وتجاوز نسبة اقتراع اللبنانيين في الانتخابات البرلمانية في الدول العربية الـ 65 بالمائة .