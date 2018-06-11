اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين مناشدة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حزب المحافظين إلي توحيد صفوفه، قبل تصويت حاسم بشأن تشريعها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتناولت تأكيد علماء تابعين للمجتمع الجيولوجي البريطاني بأن زلزالا قوته 3.9 جريمبسي، ضرب مقاطعة لينكولن.
وسلطت الضوء على وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سنغافورة، قبيل القمة التاريخية التي ستجمعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وتناقلت صحف بريطانيا نتائج اجتماع مكة الكرمة الليلة الماضية، الذي أسفر عن تقديم المملكة العربية السعودية ودولتي الكويت والإمارات، حزمة مساعدات للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار
GMT 16:52 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 16:41 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 16:37 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
GMT 16:33 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 16:27 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السعودية الصادرة الاثنين
تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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