اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين مناشدة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حزب المحافظين إلي توحيد صفوفه، قبل تصويت حاسم بشأن تشريعها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتناولت تأكيد علماء تابعين للمجتمع الجيولوجي البريطاني بأن زلزالا قوته 3.9 جريمبسي، ضرب مقاطعة لينكولن.

وسلطت الضوء على وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سنغافورة، قبيل القمة التاريخية التي ستجمعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وتناقلت صحف بريطانيا نتائج اجتماع مكة الكرمة الليلة الماضية، الذي أسفر عن تقديم المملكة العربية السعودية ودولتي الكويت والإمارات، حزمة مساعدات للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار