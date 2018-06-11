اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين إدانة باكستان إطلاق الميليشيات الحوثية قذيفة على منطقة جازان، وتأكيد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لسلامة أراضيها.
واهتمت باتفاق باكستان وروسيا على العمل معًا لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون لدعم الأمن الإقليمي.
وتناقلت صحف الاثنين دعوة الرئيس الباكستاني ممنون حسين، إلى ضرورة تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون الإقليمي في إطار منظمة "شنغهاي للتعاون".
وسلطت الضوء على الاستعدادات الجارية في باكستان لخوض الانتخابات العامة المقرر عقدها في الـ 25 من يوليو المقبل.
وعرجت إلى ترحيب باكستان بقرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وأشارت إلى عزم باكستان على تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك رغم التحديات الإقليمية.
وتطرقت صحف باكستان في الشأن الإقليمي إلى عزم الهند على بدء علميات تطوير ميناء جابهار الإيراني تزامنًا مع بدء تشغيل ميناء جوادر الباكستاني.
GMT 16:56 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 16:41 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 16:37 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
GMT 16:33 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 16:27 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السعودية الصادرة الاثنين
تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
أرسل تعليقك