اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين إدانة باكستان إطلاق الميليشيات الحوثية قذيفة على منطقة جازان، وتأكيد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لسلامة أراضيها.

واهتمت باتفاق باكستان وروسيا على العمل معًا لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون لدعم الأمن الإقليمي.

وتناقلت صحف الاثنين دعوة الرئيس الباكستاني ممنون حسين، إلى ضرورة تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون الإقليمي في إطار منظمة "شنغهاي للتعاون".

وسلطت الضوء على الاستعدادات الجارية في باكستان لخوض الانتخابات العامة المقرر عقدها في الـ 25 من يوليو المقبل.

وعرجت إلى ترحيب باكستان بقرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت إلى عزم باكستان على تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك رغم التحديات الإقليمية.

وتطرقت صحف باكستان في الشأن الإقليمي إلى عزم الهند على بدء علميات تطوير ميناء جابهار الإيراني تزامنًا مع بدء تشغيل ميناء جوادر الباكستاني.