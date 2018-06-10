اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد تشيع آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، جثامين أربعة شهداء بينهم طفل، قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، على حدود القطاع خلال التظاهرات الشعبية.
وسلطت الضوء على تأكيدات وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الاستهداف المتكرر للطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال خلال فعاليات مسيرة العودة يمثل جانبًا من الإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وتحدثت صحف الأحد عن أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يصرون على محاولة تسويق حزمة من الأكاذيب والمواقف التضليلية للرأي العام العالمي، بهدف التغطية على عقليتهم الإرهابية القائمة على انكار الوجود الفلسطيني والقتل تارة، للتغطية على جرائمهم المتواصلة بحق الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات العودة الكبرى تارة أخرى.
وتحدثت صحف فلسطين عن عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، اليوم، اجتماعًا خصص لبحث قضية قطاع غزة والحلول التي يمكن العمل عليها للتخفيف من الأزمة الإنسانية.
GMT 16:44 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 16:40 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 16:28 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 16:24 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد
GMT 16:22 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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