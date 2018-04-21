اهتمامات الصحف الاردنية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة السبت ، التحذيرات الأردنية من تحركات لجماعات إرهابية نحو الجنوب السوري ، وتعرض اتفاق خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا إلى خروقات.
وسلطت الضوء على تصريحات الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية محمد الكايد ، بأن الأردن لا يريد منظمات إرهابية أو مليشيات مذهبية على حدوده، والتأكيد على حقه بأنه سيتخذ كل الخطوات اللازمة لحمايه أمنه ومصالحه.
كما أبرزت الإدانة الأردنية لاستهداف منطقة جازان بصاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي نجحت الدفاعات الجوية باعتراضه، وتأكيد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني بوقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية وإدانه كل عمل عسكري يستهدف المناطق المدنية ويروع المدنيين.
واهتمت، بمسيرات العودة في فلسطين وسقوط 4 شهداء و إصابه العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال في الرابعة لمسيرات العودة التي أطلق عليها أمس اسم " جمعة الشهداء والاسراء".
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لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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