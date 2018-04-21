اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

ركزت الصحف العراقية الصادرة السبت على الجهود التي تبذلها القوات الأمنية العراقية في ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من شمال وغرب العراق.
وتطرقت إلى الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية العراقية على أهداف استراتيجية لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية، في واحدة من العمليات التي استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة ,مبرزة في هذا المجال تأكيد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن العراق سيستمر باستهداف تنظيم داعش في مناطق الفرات الحدودية داخل الأراضي السورية من جهة حدود العراق.
وعرجت صحف بغداد مجددا على موسم السباق الذي تخوضه الكيانات السياسية العراقية هذه الأيّام من أجل الفوز بمقاعد البرلمان العراقي في الانتخابات البرلمانية المقبلة في 12 مايو المقبل.
GMT 16:46 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الاردنية الصادرة السبت
GMT 16:40 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 16:37 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
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GMT 05:19 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء
لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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