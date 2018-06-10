اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأحد تحرك المحكمة الدستورية العليا لمعالجة أزمة الطاقة والمياه في باكستان ببناء سدود مائية جديدة.

واهتمت بتأكيد الرئيس الصيني عزم بلاده الوقوف مع باكستان لدعم أمنها واستقرارها مع مواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.

وأخبرت صحف الأحد عن تعزيز أجهزة الأمن الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية للحد من وقوع أي أعمال إرهابية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وعرجت إلى الاستعدادات الجارية في باكستان لخوض مرحلة الانتخابات العامة، حيث بدأت الأحزاب السياسية الإعلان عن مرشحيها في مختلف الدوائر الانتخابية.

وتناقلت أنباء القصف الذي تعرضت له مناطق حدودية باكستانية من جانب القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

أفغانيًا.. أخبرت الصحف عن إعلان حركة طالبان الهدنة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للمرة الأولى منذ السنوات السبعة عشر الماضية.

وتطرقت إلى التقدم الذي حققته القوات الحكومية في اليمن لتحرير المزيد من المناطق من سيطرة المليشيات الانقلابية.

وأخبرت عن لجوء الولايات المتحدة الأمريكية مجدداً إلى باكستان لأداء دور في إنهاء الأزمة الأفغانية.

كما تناقلت صحف باكستان قرار الحكومة في النمسا حول إغلاق عدد من المساجد وإجلاء أئمتها.