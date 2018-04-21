اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

تطرقت الصحف المغربية الصادرة السبت إلى العلاقات المغربية الأسبانية، وتناقلت إعلان وزير الداخلية الأسباني أن البلدين يستعدان للتوقيع على اتفاق جديد لتعزيز التعاون الأمني من أجل مواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية الدولية.
وواصلت اهتمامها بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي شهدت أمس مسيرات جديدة لتخليد ذكرى النكبة عرفت سقوط عدد من الشهداء و المصابين برصاص قوات الاحتلال.
وتابعت مستجدات الملف السوري وركزت على الجدل الدولي المتواصل حول الهجوم الكيماوي على بلدة دوما و الاتهامات الغربية للنظام السوري بالتورط فيه.
وتناولت الترتيبات الجارية بشبه الجزيرة بشأن عقد أول قمة بين الزعيمين الكوريين و حالة الترقب في انتظار اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي و زعيم كوريا الشمالية.
واهتمت الصحف المغربية بلقاء الرئيس الفرنسي و المستشارة الألمانية في برلين لمناقشة مشروع الرئيس الفرنسي لإصلاح منطقة اليورو.
GMT 16:36 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 16:34 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادر السبت
GMT 16:28 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
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لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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