اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

تطرقت الصحف المغربية الصادرة السبت إلى العلاقات المغربية الأسبانية، وتناقلت إعلان وزير الداخلية الأسباني أن البلدين يستعدان للتوقيع على اتفاق جديد لتعزيز التعاون الأمني من أجل مواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية الدولية.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي شهدت أمس مسيرات جديدة لتخليد ذكرى النكبة عرفت سقوط عدد من الشهداء و المصابين برصاص قوات الاحتلال.

وتابعت مستجدات الملف السوري وركزت على الجدل الدولي المتواصل حول الهجوم الكيماوي على بلدة دوما و الاتهامات الغربية للنظام السوري بالتورط فيه.

وتناولت الترتيبات الجارية بشبه الجزيرة بشأن عقد أول قمة بين الزعيمين الكوريين و حالة الترقب في انتظار اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي و زعيم كوريا الشمالية.

واهتمت الصحف المغربية بلقاء الرئيس الفرنسي و المستشارة الألمانية في برلين لمناقشة مشروع الرئيس الفرنسي لإصلاح منطقة اليورو.