اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة السبت بالوضع الداخلي للبلاد مشيرة إلى تنفيذ وحدات أمنية وعسكرية بمختلف الاختصاصات حملات مشتركة بالمدن والجبال بمحافظة القصرين وسط غرب تونس في إطار الوقاية من الإرهاب .

و أبرزت دولياً نبأ إجماع وزراء خارجية الدول العربية في كلماتهم خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالقاهرة على المطالبة بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وعلى رفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس.

وأشارت إلى اعتزام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل البدء في مناقشات بشأن مشروع قرار صاغته دولة الكويت يدين استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين ويدعو لنشر بعثة حماية دولية في الأراضي المحتلة.

وتحدثت عن تأكيد مصر استمرار فتح معبر رفح الحدودي طوال شهر رمضان لتخفيف أعباء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكتبت عن إحراز قوات الجيش الليبي تقدما جديداً ضد المتطرفين في مدينة درنة الليبية وقبضت على عشرات الإرهابيين الأجانب.

وألقت الضوء على إعلان الأمن المغربي توقيف 301 شخصاً من المطلوبين الدوليين خلال السنوات الثلاث الماضية .

وعرجت على ضبط مفرزة تابعة للجيش الجزائري مخبأ للأسلحة والذخيرة اثر دورية على الشريط الحدودي الجنوبي بمنطقة برج باجي مختار القريبة من دولة مالي.