اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

أيرزت الصحف الليبية الصادرة الاثنين لقاءات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع كل من وفد اتحاد الغرف التجارية للاتحاد المغرب المعربي، وسفراء إيطاليا وتركيا، موضحة إنه تم خلال اللقاءات بحث تعزير التعاون المشترك بين ليبيا وبلدانهم، كما تم مناقشة آخر المستجدات في الساحة الليبية سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
وأشارت الصحف إلى بيان رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، أن النيابة العامة ستفرج مؤقتًا عن عدد السجناء السياسيين من مسؤولي النظام السابق بسبب أوضاعهم الصحية.
ونقلت صحف الاثنين تأكيد المشاركون في الملتقى الثاني للمصالحة الوطنية بطرايلس، أن ليبيا ذات سيادة وعاصمتها طرابلس، ومن حق كل الليبيين المشاركة في بناء الوطن واختيار نظامهم السياسي، مطالبين الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشفافية ونزاهة للبث في قضايا السجناء السياسيين وأن لا يتم حجز حرية أي إنسان الا بموجب القانون.
وتطرقت إلى الهجمة الشرسة التى تتعرض لها الشواطئ الغربية من مهربي وتجار البشر، موضحة أن السلطات المختصة أنقذت أكثر من 500 مهاجر إفريقى وجنيسات أخرى، داعية المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والإفريقي بضرورة مساعدة السلطات الليبية من أجل القضاء على تلك الظاهرة من المنبع في البلدان المصدرة ومساعدة السلطات في حماية الحدود الجنوبية.
كما أشارت صحف ليبيا إلى الحريق الهائل والمدمر الذي نشب في مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد قبل البدء بإعادة الفرز اليدوي.
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تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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