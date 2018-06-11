اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

أيرزت الصحف الليبية الصادرة الاثنين لقاءات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع كل من وفد اتحاد الغرف التجارية للاتحاد المغرب المعربي، وسفراء إيطاليا وتركيا، موضحة إنه تم خلال اللقاءات بحث تعزير التعاون المشترك بين ليبيا وبلدانهم، كما تم مناقشة آخر المستجدات في الساحة الليبية سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

وأشارت الصحف إلى بيان رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، أن النيابة العامة ستفرج مؤقتًا عن عدد السجناء السياسيين من مسؤولي النظام السابق بسبب أوضاعهم الصحية.

ونقلت صحف الاثنين تأكيد المشاركون في الملتقى الثاني للمصالحة الوطنية بطرايلس، أن ليبيا ذات سيادة وعاصمتها طرابلس، ومن حق كل الليبيين المشاركة في بناء الوطن واختيار نظامهم السياسي، مطالبين الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشفافية ونزاهة للبث في قضايا السجناء السياسيين وأن لا يتم حجز حرية أي إنسان الا بموجب القانون.

وتطرقت إلى الهجمة الشرسة التى تتعرض لها الشواطئ الغربية من مهربي وتجار البشر، موضحة أن السلطات المختصة أنقذت أكثر من 500 مهاجر إفريقى وجنيسات أخرى، داعية المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والإفريقي بضرورة مساعدة السلطات الليبية من أجل القضاء على تلك الظاهرة من المنبع في البلدان المصدرة ومساعدة السلطات في حماية الحدود الجنوبية.

كما أشارت صحف ليبيا إلى الحريق الهائل والمدمر الذي نشب في مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد قبل البدء بإعادة الفرز اليدوي.