اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة السبت خبر استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة 729 آخرين بينهم مسعف وصحفيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جمعة الشهداء والأسرى قرب السياج الفاصل شمال وشرق قطاع غزة.

وأشارت إلى تأكيدات الرئاسة الفلسطينية، بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، مرة أخرى لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات وحشية متكررة من قبل الاحتلال.

وسلطت الضوء على مطالبة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بالتحقيق في ظروف استشهاد الطفل محمد إبراهيم أيوب (15 عاما) من بلدة جباليا أمس الجمعة ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت إدانة وزارة الخارجية والمغتربين، الفلسطينية، حرب الاحتلال الشاملة والمتواصلة على الوجود الوطني الفلسطيني الإنساني للشعب الفلسطيني.

ورصدت تعرض مخيم اليرموك جنوب دمشق لقصف كثيف لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، في وقت أبدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين خشيتها على مصير آلاف المدنيين في المخيم ومحيطه.

وواكبت ترحيب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، بالقرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي، الذي أدان الانتهاكات الإسرائيلية ضد مسيرات العودة في قطاع غزة.

ولفتت الصحف الفلسطينية إعلان الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الجمعة، أن بلاده ستستأنف في النصف الأول من شهر مايو المقبل اتصالات لإنهاء التعديات الإسرائيلية على الحدود الدولية للبنان.