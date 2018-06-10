اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف التونسية الصادرة الأحد الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله- لعقد اجتماع رباعي يضم إلى جانب المملكة كلاً من الأردن والكويت والإمارات، تستضيفه مكة المكرمة لبحث سبل دعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية التي يمر بها.

وفي الملف الفلسطيني، كتبت عن استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين واصابة المئات إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ"مليونية القدس" على حدود قطاع غزة ، مشيرة الى استعداد الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ الأربعاء المقبل بشأن غزة بناءًا على طلب من الدول العربية.

وأوردت صحف الأحد في شان آخر، إعلان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطرته على منطقة شيحا الغربية في مدينة درنا بعد حصار طويل، وتأكيد مسؤول أمني ليبي أن مدينة درنة ومراكز شرطة عدة باشرت عملها في المناطق التي تم تحريرها من الجماعات المتطرفة في المدينة الواقعة شرق البلاد.

ونشرت صحف تونس، تصريحات مسؤول فرنسي بان الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي سيجريان حوارا بشان التجارة خلال الأسبوعين المقبلين، وإشارته إلى إحراز الجانبين خطوة متواضعة للأمام خلال اجتماع قمة" جي 7" في كندا.