اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

اهتمت الصحف الباكستانية الصادرة السبت بعزم باكستان على تحسين العلاقات مع الدول المجاورة خاصة مع أفغانستان وعدم السماح للعناصر الإرهابية باستخدام أراضيها ضد الدول الأخرى.
وسلطت الضوء على التعاون الجاري بين باكستان والصين لدعم الأمن الإقليمي، وتنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك.
وتناقلت أنباء لقاء رئيس الوزراء الباكستاني شاهد عباسي مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في لندن على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لرؤساء حكومات دول منظمة الكومنولث.
وفي الشأن الأمني أخبرت عن نجاح قوات الأمن الباكستانية في اعتقال اثنين من عناصر حركة طالبان باكستان أحدهما انتحاري حيث كانا يخططان لتنفيذ عملية انتحارية في مدينة بانو.
وعرجت إلى المشاورات الجارية بين الحكومة الباكستانية وحزب المعارضة الرئيسي للاتفاق على أركان الحكومة الانتقالية التي سيتم تشكيلها للإشراف على الانتخابات القادمة.
وأخبرت عن تراجع درجة الحرارة إلى الصفر في المناطق الشمالية من باكستان بسبب تساقط الثلوج المصاحبة لموجة الأمطار الحالية.
وتابعت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة المجتمع الدولي بوقف الأعمال الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن مقتل خمسة مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان.
وتناقلت أنباء نجاح السلطات الإندونيسية في إنقاذ 76 لاجئ من الروهينغا كانوا على متن قارب تقطعت بهم السبل قبالة إقليم آتشيه.
GMT 16:46 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الاردنية الصادرة السبت
GMT 16:44 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت
GMT 16:40 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
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لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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