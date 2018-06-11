اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الاثنين البيان الختامي للاجتماع الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، والاتفاق على قيام المملكة ودولتي الكويت والامارات على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي.

وأبرزت شكر وتقدير العاهل الأردني لخادم الحرمين الشريفين، على مبادرته الكريمة بالدعوة لهذه القمة، ولدولتي الكويت والإمارات على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة.

وتابعت صحف الاثنين تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأردنية أيمن الصفدي، عن التزام واتفاق أردني أميركي روسي، للحفاظ على منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغربي لسوريا.

واهتمت بتثمين الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، لدور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، مؤكدة ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجاتهم.

وسلطت الصحف الضوء على تحذير الخارجية الفلسطينية من سياسة الحكومة الإسرائيلية للترويج للقدس باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال.

وتابعت دعوة رئيس البرلمان العراقي لإعادة الانتخابات التشريعية وملاحقة الجهات المزورة، التي ساهمت في التزوير بعد إحراق مخازن لصناديق الانتخابات.

وتابعت صحف الأردن الاستعدادات لعقد القمة التاريخية في سنغافورة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون، غدًا الثلاثاء.