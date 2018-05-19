اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة السبت تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير، أن لقاء قادة الأمة الإسلامية في القمة الطارئة جاء تأكيدا لوقوفهم مع الشعب الفلسطيني وقيادته في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وتجديدا للعهد والتضامن معه وحقه في تقرير مصيره.

وسلطت الضوء على مواصلة الجيش الاسرائيلي قمع المتظاهرين السلميين الذين يخرجون في الجمعة الثامنة لمسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة.

وركزت على تمكن الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف العربي لدعم الشرعية من تحرير سلسلة جبال وقرية الفرع في محافظة صعدة.

وتطرقت إلى شن طائرات التحالف الدولي أمس، ضربات جوية استهدفت عدداً من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مرتفعات قرة جوخ المطلة على قضاء مخمور جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق .

وعرجت على مواصلة الجيش الليبي إرسال تعزيزات إلى مدينة درنة استعداداً لتحريرها من الإرهاب .