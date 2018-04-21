اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

واصلت الصحف التونسية الصادرة السبت متابعتها للشأن الداخلي للبلاد مشيرة إلى تفاقم أزمة قطاع التعليم في تونس بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل ، مع تمسك كل طرف بموقفه حيث يطالب الاتحاد برفع أجور المعلمين مهدداً بتواصل تعليق الدروس في حين ترفض الحكومة المطالب على اعتبار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
دولياً، انشغلت بتطورات الأوضاع في الجارة ليبيا مع استهداف مطار العاصمة طرابلس بقصف صاروخي بالتزامن مع زيارة مسؤولين أمميين على رأسهم المبعوث الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.
وتناولت في الإطار إعلان الداخلية الإيطالية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى سواحل البلاد بحرًا من ليبيا قد سجل تراجعاً بأكثر من مائة ألف شخص خلال الأشهر العشرة الماضية.
وتابعت تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى تأكيد وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 445 جريحا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في غزة.
وذكرت صحف تونس أن البرلمان التركي أقر قانون اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 يونيو المقبل.
وأشارت إلى وفاة قائد جيش جنوب السودان الجنرال جيمس اجونغو اثناء زيارته لمصر.
GMT 16:43 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت
GMT 16:34 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادر السبت
GMT 16:28 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
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لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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