اهتمامات الصحف المصرية الصادر السبت

سلطت الصحف المصرية الصادر السبت الضوء على تأكيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحي، أن ما يجري من عمليات إرهابية خسيسة لن يثنى رجال القوات المسلحة عن أداء واجباتهم، والذود عن وطنهم.
وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة المئات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية قرب الحدود.
وعرجت في الإطار ذاته، على تأكيد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات وحشية متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وتطرقت إلى تطورات الأوضاع في الأراضي السورية، مشيرة إلى الاجتماعات التي يجريها النظام السوري مع فصائل المعارضة، لفرض هدنة إنسانية جديدة لوقف إطلاق النار بوسط سوريا، خلال الأيام المقبلة.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أن بلاده ستتوقف اعتباراً من اليوم عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.
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لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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