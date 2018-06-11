اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

سلطت الصحف المصرية الصادرة الاثنين الضوء على تأكيد الاجتماع الرباعي الذي عقد بمكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله"، دعم الأردن للخروج من أزمته.

وركزت على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية.

ونشرت إنطلاق عملية عسكرية في حوض المخيسة شمال شرق محافظة ديالي العراقية لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

وأبرزت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مطالبة السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لفرض قوانينه.

وأشارت إلى سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده للبيان الختامي المشترك الذي أصدره زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ختام قمتهم التي عقدت بمنتجع لالمباي تشارليفويكس بمقاطعة كيبيك في كندا.

وتطرقت صحف مصر في متفرقات أخرى، إلى مقتل 7 جنود صوماليين في هجوم على قاعدة عسكرية، وإعتراف تنظيم القاعدة الإرهابي مقتل ثلاث من قياداته بمدينة درنة الليبية.