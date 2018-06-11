اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

سلطت الصحف المصرية الصادرة الاثنين الضوء على تأكيد الاجتماع الرباعي الذي عقد بمكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله"، دعم الأردن للخروج من أزمته.
وركزت على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية.
ونشرت إنطلاق عملية عسكرية في حوض المخيسة شمال شرق محافظة ديالي العراقية لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي.
وأبرزت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مطالبة السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لفرض قوانينه.
وأشارت إلى سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده للبيان الختامي المشترك الذي أصدره زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ختام قمتهم التي عقدت بمنتجع لالمباي تشارليفويكس بمقاطعة كيبيك في كندا.
وتطرقت صحف مصر في متفرقات أخرى، إلى مقتل 7 جنود صوماليين في هجوم على قاعدة عسكرية، وإعتراف تنظيم القاعدة الإرهابي مقتل ثلاث من قياداته بمدينة درنة الليبية.
GMT 16:56 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 16:52 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 16:41 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 16:37 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
GMT 16:27 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السعودية الصادرة الاثنين
تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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