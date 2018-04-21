اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة السبت على اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مع قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل حيث عرضا التعاون القائم بين الجيشين اللبناني والأميركي والمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة للمؤسسات الأمنية اللبنانية لا سيما منها الجيش.
وفي آخر التطورات التي شهدتها الأراضي السورية أخبرت عن مواصلة قوات النظام السوري قصفها لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب العاصمة دمشق الذي لا يزال يعيش فيه والمناطق المحيطة أكثر من 12 ألف.
في الشأن الفلسطيني نقلت عن وزارة الصحة الفلسطينية تأكيدها استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 445 جريحا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في غزة.
وسلطت الضوء على إعلان الرئاسة الرومانية رفض الرئيس كلاوس أيوهانيس فكرة نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس.
وتطرقت الى إعلان السودان عن اكتشاف الهرم التاسع بولاية نهر النيل الذي يضم نحو 220 هرما تتميز بقصرها مقارنة بنظيراتها في مصر.
GMT 16:46 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الاردنية الصادرة السبت
GMT 16:44 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت
GMT 16:43 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت
GMT 16:40 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 16:37 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 16:36 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 16:34 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادر السبت
GMT 16:28 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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