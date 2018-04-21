اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

كشفت الصحف الليبية الصادرة السبت عن لقاء هذا الأسبوع في المغرب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري.
وتطرقت إلى مساعي وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق من أجل فك الحظر الجوي المفروض على ليبيا من الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.
وتناولت الحالة الصحية لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مبرزة تصريحات المسؤولين في القيادة العامة للجيش بأنه في حالة صحية جيدة.
وبينت الصحف تحذير البنك الدولي من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الليبي في العام 2018، وطرق التغلب عليها وكيفية دفع عجلة التقدم الاقتصادي، وضرورة ايجاد حل سياسي.
ونقلت تحذير المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، من تحركات مريبة ومشبوهة في المنطقة وفي مدينة سبها من أجل تقويض أعمال وجهود لجان فض النزاع، وتقويض بناء الهدنة.
وعرجت صحف ليبيا على إعلان الخارجية الروسية أن الوضع في ليبيا لا يزال معقدًا، معربة عن أملها في أن يتمكن الليبيون من تجاوز خلافاتهم في إطار الاتفاق السياسي.
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لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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