اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة الأحد بمخرجات قمة الدول السبع الكبرى التي استضافتها كندا مؤخرًا.

وأوردت تحقيق صحفي كشف عن علاقة المخابرات الروسية مع حزب بريطاني يميني معادي لأوروبا.

كما شملت تغطيات صحف الأحد مقالات عدة عن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الشمالي.

وتناولت، في خطوة وصفتها بالمفاجئة، إعلان وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك من قبل البان أفغانستان.

وفي الشأن الداخلي، كتبت صحف بريطانيا عن سير مفاوضات مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي خصوصًا فيما يتعلق بملف العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين.