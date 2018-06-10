اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة الأحد بمخرجات قمة الدول السبع الكبرى التي استضافتها كندا مؤخرًا.
وأوردت تحقيق صحفي كشف عن علاقة المخابرات الروسية مع حزب بريطاني يميني معادي لأوروبا.
كما شملت تغطيات صحف الأحد مقالات عدة عن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الشمالي.
وتناولت، في خطوة وصفتها بالمفاجئة، إعلان وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك من قبل البان أفغانستان.
وفي الشأن الداخلي، كتبت صحف بريطانيا عن سير مفاوضات مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي خصوصًا فيما يتعلق بملف العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين.
GMT 16:48 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 16:44 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 16:40 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 16:24 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد
GMT 16:22 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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