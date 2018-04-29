اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف الباكستانية الصادرة الأحد بمطالبة باكستان من مجلس الأمن الدولي بالتركيز على معالجة النزاعات في الشرق الأوسط وتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة لضمان السلام الدائم في العالم.
وتناقلت مطالبة الأمم المتحدة من الاحتلال الإسرائيلي بوقف استخدام القوة ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأخبرت عن احتجاج باكستان الشديد إزاء الهجمات التي تنفذها القوات الهندية على المدنيين عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
وأبرزت اتفاق الكوريتان الجنوبية والشمالية على الكشف عن إغلاق مواقع التجارب النووية للمجتمع الدولي.
وتابعت تطورات الوضع الأمني في اليمن حيث تواصل القوات الشرعية اليمنية تحقيق الانتصارات ضد المليشيات الحوثية الانقلابية .
وتطرقت إلى الزلزال الذي ضرب شمال باكستان الليلة الماضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وتابعت في الشأن الداخلي تطورات العمليات الأمنية الجارية للبحث والقضاء على العناصر الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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