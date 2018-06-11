اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الاثنين

أبرز عناوين الصحف الصادرة الاثنين
خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك الأردن وأمير الكويت ونائب رئيس الإمارات.
الملك يستقبل العلماء وأئمة ومؤذني المسجد الحرام ووزير الحج.
بتوجيهات من خادم الحرمين وولي العهد .. باخرة مساعدات إنسانية سعودية تصل إلى السودان.
قمة مكة: دعم الأردن بـ 2.5 مليار دولار.
مجلس علماء باكستان يثمن وقوف المملكة مع الدول الإسلامية.
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهداء المدنيين الثلاثة.
قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي.
العواد: «قمة مكة» تأكيدا لمواقف المملكة للأشقاء العرب.
الأسد يعترف بوجود خلاف روسي إيراني.
«الكويتية» تنفي مزاعم منع سفر المعتمرين القطريين على رحلاتها.
الأمير سلطان بن سلمان يحقق حلم الناجي الوحيد من تحطم الطائرة السودانية.
الهيئة العامة للثقافة تدعم المواهب الوطنية بدورات في أرقى الجامعات العالمية.
القحطاني: خساسة «الحمدين» معهودة.. ولم يحترموا أمير الكويت.
جعجع: السعودية تشهد «نقلة نوعية» إيجابية.
GMT 16:56 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 16:52 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 16:41 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 16:37 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
GMT 16:33 2018 الإثنين ,11 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
أرسل تعليقك