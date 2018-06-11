اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الاثنين

أبرز عناوين الصحف الصادرة الاثنين

خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك الأردن وأمير الكويت ونائب رئيس الإمارات.

الملك يستقبل العلماء وأئمة ومؤذني المسجد الحرام ووزير الحج.

بتوجيهات من خادم الحرمين وولي العهد .. باخرة مساعدات إنسانية سعودية تصل إلى السودان.

قمة مكة: دعم الأردن بـ 2.5 مليار دولار.

مجلس علماء باكستان يثمن وقوف المملكة مع الدول الإسلامية.

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهداء المدنيين الثلاثة.

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي.

العواد: «قمة مكة» تأكيدا لمواقف المملكة للأشقاء العرب.

الأسد يعترف بوجود خلاف روسي إيراني.

«الكويتية» تنفي مزاعم منع سفر المعتمرين القطريين على رحلاتها.

الأمير سلطان بن سلمان يحقق حلم الناجي الوحيد من تحطم الطائرة السودانية.

الهيئة العامة للثقافة تدعم المواهب الوطنية بدورات في أرقى الجامعات العالمية.

القحطاني: خساسة «الحمدين» معهودة.. ولم يحترموا أمير الكويت.

جعجع: السعودية تشهد «نقلة نوعية» إيجابية.