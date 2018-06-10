اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأحد تقدير العاهل الأردني عبد الله الثاني، لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- إلى اجتماع يعقد اليوم في مكة المكرمة، يضم الأردن ودولتي الكويت والإمارات، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

كما أبرزت تأكيد العاهل الأردني على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط الأردن مع المملكة التي ما توانت عن تقديم الدعم للأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.

وتابعت صحف الأحد تثمين رابطة العالم الإسلامي اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأوضاع الأمة العربية والإسلامية، وحرصه دومًا على الوقوف معها لما يحقق أمنها واستقرارها، والذي تجلى في دعوته لعقد اجتماع في مكة المكرمة لدعم الأردن.

ونشرت تحليلات لخبراء سياسيون، تضمنت تثمين وتقدير دعوة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لعقد اجتماع في مكة المكرمة لدعم الأردن، انطلاقا من اهتمامه -أيده الله- بأوضاع الأمة العربية والإسلامية، وحرصه دومًا على الوقوف معها لما يحقق أمنها واستقرارها، وتعكس حرصًا شديدًا على الأمن العربي.

وسلطت الصحف الضوء على إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة، التي كشفت عن استشهاد اثنين من الطواقم الطبية وإصابه 230 بجراح مختلفة واختناق بالغاز و تضرر 40 سيارة إسعاف خلال الفعاليات السلمية لمسيرة العودة الكبرى.

ونشرت إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن ، مقتل تلاثة مدنيين في جازان بمقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران التي تندرج تحت الأعمال العدائية تجاه المدنيين.

واهتمت صحف الأردن بإعلان حركة طالبان وقفًا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام مع قوات الأمن الأفغانية خلال عيد الفطر للمرة الأولى منذ 2001 ، بعد يومين على إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني وقفًا أحاديًا لإطلاق النار.