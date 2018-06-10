اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأحد تقدير العاهل الأردني عبد الله الثاني، لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- إلى اجتماع يعقد اليوم في مكة المكرمة، يضم الأردن ودولتي الكويت والإمارات، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.
كما أبرزت تأكيد العاهل الأردني على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط الأردن مع المملكة التي ما توانت عن تقديم الدعم للأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.
وتابعت صحف الأحد تثمين رابطة العالم الإسلامي اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأوضاع الأمة العربية والإسلامية، وحرصه دومًا على الوقوف معها لما يحقق أمنها واستقرارها، والذي تجلى في دعوته لعقد اجتماع في مكة المكرمة لدعم الأردن.
ونشرت تحليلات لخبراء سياسيون، تضمنت تثمين وتقدير دعوة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لعقد اجتماع في مكة المكرمة لدعم الأردن، انطلاقا من اهتمامه -أيده الله- بأوضاع الأمة العربية والإسلامية، وحرصه دومًا على الوقوف معها لما يحقق أمنها واستقرارها، وتعكس حرصًا شديدًا على الأمن العربي.
وسلطت الصحف الضوء على إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة، التي كشفت عن استشهاد اثنين من الطواقم الطبية وإصابه 230 بجراح مختلفة واختناق بالغاز و تضرر 40 سيارة إسعاف خلال الفعاليات السلمية لمسيرة العودة الكبرى.
ونشرت إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن ، مقتل تلاثة مدنيين في جازان بمقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران التي تندرج تحت الأعمال العدائية تجاه المدنيين.
واهتمت صحف الأردن بإعلان حركة طالبان وقفًا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام مع قوات الأمن الأفغانية خلال عيد الفطر للمرة الأولى منذ 2001 ، بعد يومين على إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني وقفًا أحاديًا لإطلاق النار.
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يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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