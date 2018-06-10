اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف الليبية الصادرة الأحد بالانتصارات التي يحققها الجيش على الجماعات الإرهابية فى درنة وتحرير شيحا الغربية والشرقية بالمدينة مع مقتل 5 قادة أجانب من الإرهابيين.
وأشارت إلى تأكيد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر عقدها نهاية العام الجاري.
وعرجت على تأكيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن أزمة ليبيا ستحل في حالة اتفاق أصحاب المصالح، موضحًا أنه سيكون هناك نتائج طويلة الأجل لحل الأزمة الليبية ولكنها إيجابية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة الدول السبع الكبار المنعقد في كندا.
GMT 16:48 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 16:44 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 16:40 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 16:28 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 16:24 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد
يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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