اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف الليبية الصادرة الأحد بالانتصارات التي يحققها الجيش على الجماعات الإرهابية فى درنة وتحرير شيحا الغربية والشرقية بالمدينة مع مقتل 5 قادة أجانب من الإرهابيين.

وأشارت إلى تأكيد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر عقدها نهاية العام الجاري.

وعرجت على تأكيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن أزمة ليبيا ستحل في حالة اتفاق أصحاب المصالح، موضحًا أنه سيكون هناك نتائج طويلة الأجل لحل الأزمة الليبية ولكنها إيجابية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة الدول السبع الكبار المنعقد في كندا.