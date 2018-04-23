اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي الليبي من أجل معاناة المواطن وخاصة في النواحي الاقتصادية.
وتطرقت إلى الهجرة غير الشرعية التي تتعرض لها السواحل الليبية، مبينة أن السلطات المختصة أنقذت أكثر من 3470 مهاجرًا غير شرعي وانتشلت 11 جثة خلال ثلاثة أيام الماضية.
وأشارت الصحف إلى تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وإعلانه أنه سيتوجه إلى المغرب للقاء أعضاء في مجلس النواب؛ للبدء في حوار حقيقي دون شروط أو قيود، مؤكدًا استعداده لتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى حل ينهي الانقسام.
وتناولت الصحف لقاء النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كرومي، لبحث دعم آفاق التعاون بين البلدين.
ونقلت تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، أن مدينة درنة محاصرة منذ ثلاث سنوات، لمنع خروج العناصر الإرهابية من المدينة، سواء بالسيارات المفخخة أو بالسلاح لإمداد العناصر الإجرامية في بنغازي، والاستعدادات قائمة لتحرير المدينة من الإرهاب.
وعرجت الصحف على لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني، لبحث آخر المستجدات التطورات على الساحة الليبية.
GMT 16:19 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 16:16 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 16:14 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 16:12 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
GMT 16:09 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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