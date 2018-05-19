عناوين بعض الصحف السعودية الصادرة السبت

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المملكة تدعو لتحقيق دولي في مذبحة غزة
المملكة.. الدرع الحامي للعالم الإسلامي
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القبض على سبعة أشخاص قاموا بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية
الجوازات تواصل جهودها لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة
«القمة الإسلامية» تطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين
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GMT 20:53 2018 الخميس ,17 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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