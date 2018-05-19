عناوين بعض الصحف السعودية الصادرة السبت

أبرز عناوين الصحف الصادرة السبت :

المملكة تدعو لتحقيق دولي في مذبحة غزة

المملكة.. الدرع الحامي للعالم الإسلامي

خـالـد الفيصـل يتسـلـم تقريراً عن المنجزات الدعوية

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لـذوي الشهيـديـن قحـل وشـراحيـلـي

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع وجبات إفطار صائم في اليمن

القبض على سبعة أشخاص قاموا بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية

الجوازات تواصل جهودها لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة

«القمة الإسلامية» تطالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

الدوحة على طريق الانتحار السياسي

«الكيميائي» يضع الأسد في مأزق

نظام الملالي خطط لتغيير الديموغرافيا العربية منذ اللحظة الأولى