اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزاً لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية كابل أمس وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

واهتمت بعزم باكستان على مواصلة جهودها لتحسين العلاقات مع أفغانستان والتعاون مع الحكومة الأفغانية للقضاء على الإرهاب ودعم عملية السلام الأفغانية.

وأشارت إلى الإجراءات التي طبقتها السلطات الباكستانية بتوجيه من المحكمة الدستورية العليا للقضاء على الفساد الإداري وسوء استخدام الموارد الوطنية.

وأخبرت عن مشاركة وزير الخارجية الباكستاني خواجه محمد آصف في مؤتمر وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" في الصين.

وتناقلت أنباء لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في طرابلس السفير الباكستاني لدى ليبيا ساجد إقبال لمناقشة ملف الهجرة وسبل إعادة المهاجرين الباكستانيين غير القانونيين.

وعرجت على الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لاحتواء أزمة الطاقة ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي بدأت تتفاقم مع بداية في فصل الصيف.

كما اهتمت صحف باكستان بالجهود التي يبذلها رئيس وزراء نيبال لتفعيل رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي "سارك".

وأشارت إلى دخول بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما بريف دمشق الشرقي للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية.

وفي الشأن الأمني أخبرت عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة جراء انفجار استهدف سيارة لقوات الجيش في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان