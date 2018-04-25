اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة الأربعاء بالزيارة التي يقوم بها مسؤوليين ليبييين من مجلس النواب والمجلس الأعلى لبحث تسوية الأزمة الليبية.
وتناقلت الصحف تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة الذي أكد أن اتفاق الصخيرات يشكل الأرضية الوحيدة التي يجتمع حولها كافة الليبيين.
وتطرقت إلى الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لواشنطن والتي يطغى على جدول أعمالها الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران والذي هددت واشنطن بالانسحاب منه.
وتابعت الصحف تطورات الأزمة السورية ، وركزت على دعوات واشنطن لموسكو ، بالكف عن وضع العراقيل أمام تحقيق السلام في سوريا ، وإنهاء هذا النزاع، كما تحدثت عن اجتماع الدول المانحة في بروكسل.
وعرجت على الاستعدادات للانتخابات البرلمانية في العراق المقررة يوم 12 مايو المقبل.
GMT 16:14 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
GMT 16:09 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 16:03 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 15:56 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
GMT 15:54 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأربعاء
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
أرسل تعليقك