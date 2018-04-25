اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة الأربعاء بالزيارة التي يقوم بها مسؤوليين ليبييين من مجلس النواب والمجلس الأعلى لبحث تسوية الأزمة الليبية.

وتناقلت الصحف تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة الذي أكد أن اتفاق الصخيرات يشكل الأرضية الوحيدة التي يجتمع حولها كافة الليبيين.

وتطرقت إلى الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لواشنطن والتي يطغى على جدول أعمالها الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران والذي هددت واشنطن بالانسحاب منه.

وتابعت الصحف تطورات الأزمة السورية ، وركزت على دعوات واشنطن لموسكو ، بالكف عن وضع العراقيل أمام تحقيق السلام في سوريا ، وإنهاء هذا النزاع، كما تحدثت عن اجتماع الدول المانحة في بروكسل.

وعرجت على الاستعدادات للانتخابات البرلمانية في العراق المقررة يوم 12 مايو المقبل.